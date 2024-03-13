Синоптики предсказывают для России в 2024 году аномально страшное лето

Согласно последним прогнозам синоптиков, лето в 2024 году в РФ обещает быть аномально жарким. Это связано с ожидаемым проявлением явления Эль-Ниньо уже к середине текущего года, что повлияет на климат по всей планете.

По данным метеорологов, в центральных регионах страны летом температура воздуха превысит норму на целых 7 градусов. Это может сделать лето самым жарким за два десятилетия, и вполне возможно, за всю историю проведенных метеонаблюдений.

В южных регионах жителей ожидает высокая температура, сопровождаемая частыми грозами с ливнями. Помимо того, прогнозируется увеличение числа ураганов по сравнению с последними годами. Таким образом, лето в России обещает быть жарким с экстремальными погодными явлениями, такими как ураганы, сильные ливни и грозы, ngnovoros.ru.