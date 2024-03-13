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Россиянам определено выдать разово по 25 000 рублей от СФР в марте. Названа дата прихода денег на карту

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Россиянам определено выдать разово по 25 000 рублей от СФР в марте. Названа дата прихода денег на карту
В России
Фото: @prostooleh / freepik.com

В марте текущего года гражданам России обещают единовременную выплату в размере около 25 тысяч рублей из Социального фонда (СФР). 

Эта финансовая поддержка, увеличенная на 7,5 процента, предназначена для всех семей и одиночных родителей. 

Родители новорожденных или детей из детских домов смогут получить эту помощь без ограничений по доходу. Работающие родители получат выплату через своих работодателей, а безработные могут обратиться в фонд. 

Процесс получения средств упрощен: достаточно предоставить необходимые документы, а заявления рассматриваются в течение десяти рабочих дней.

Граждане, обратившиеся за помощью в ближайшее время, получат ее до конца месяца. Эта мера направлена на поддержку семейного благополучия и социальной защиты, а также на поощрение принятия решения о детях в усыновительстве или удочерении, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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