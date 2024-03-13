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«Без хотелок!»: Путин хочет завершить СВО и заключить мир с Украиной – где смотреть большое интервью президента Дмитрию Киселеву

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«Без хотелок!»: Путин хочет завершить СВО и заключить мир с Украиной – где смотреть большое интервью президента Дмитрию Киселеву
В России
Источник фото: @vrputin_ru

Генеральный директор «RT» Дмитрий Киселев 12 марта анонсировал интервью с Владимиром Путиным, сообщает издание «РИА Новости». После двухчасового обращения президента России возникли дополнительные вопросы, на которые необходим своевременный ответ, пояснил журналист. Съемочная группа уже находится в Кремле, и глава RT подчеркнул, что после этого «большого» интервью будут расставлены все точки над «и». 

Переговоры должны стать завершающей точкой

В ходе интервью президент заявил, что РФ готова к переговорам, но подчеркнул необходимость конструктивного диалога, основанного на взаимопонимании, а не на «хотелках». Он также отметил, что переговоры должны стать завершающей точкой, урегулировав споры между государствами, а не лишь паузой для перевооружения или усиления вооруженных сил.

Путин добавил, что некоторые государства меняют свою стратегию в отношении России, но в основе этого не лежат реальные потребности.

Интервью будет показано 13 марта, начало в 10:00 по московскому времени на ресурсах сайта ria.ru, а также в «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Telegram». Оно также будет транслироваться на телеканале «Россия 1».

Информационное агентство «Informing»

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