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Итоговый список в бюллетени на выборах президента — что будет после выборов в случае победы Путина, Даванкова, Слуцкого и Харитонова

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Итоговый список в бюллетени на выборах президента — что будет после выборов в случае победы Путина, Даванкова, Слуцкого и Харитонова
В России
Фото: @fabrikasimf / freepik.com

17 марта 2024 года станет определяющим днем для России, когда состоится главное голосование на выборах президента. В преддверии этого события кандидаты представили свои предвыборные программы, сосредотачиваясь на ключевых аспектах, важных для страны.

Владислав Даванков

Лидер партии «Новые люди» предлагает альтернативу для страны, основанную на следующих принципах:

  • Мир и диалог с Украиной на условиях России;
  • Качественное образование и медицина;
  • Равные возможности для всех регионов;
  • Свобода для предпринимателей;
  • Больше самоуправления для регионов;
  • Свобода слова и открытость.

Леонид Слуцкий

Программа лидера ЛДПР основывается на 7 пунктах и поддерживается результатами опроса граждан.

Основные тезисы включают:

  • Поддержка СВО на Украине;
  • Повышение благосостояния россиян;
  • Уменьшение процентной ставки по кредитам;
  • Создание фонда социального жилья;
  • Компенсация гражданам по советским вкладам.

Николай Харитонов

Кандидат от КПРФ представляет программу «Программа победы», основанную на мнениях граждан.

Основные принципы включают:

  • Укрепление обороноспособности и мощи армии;
  • Стимулирование развития оборонных предприятий;
  • Обеспечение жильем всех граждан;
  • Поддержка молодых семей;
  • Установление прогрессивной шкалы налогообложения.

Владимир Путин

Действующий президент представил программу «Время героев» с основным акцентом на семейные ценности и повышение уровня жизни россиян.

Основные элементы включают:

  • Поддержка семей и детей;
  • Улучшение здравоохранения и образования;
  • Реализация нацпроектов;
  • Окончание СВО на Украине через переговоры.

Информационное агентство «Informing»

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