Итоговый список в бюллетени на выборах президента — что будет после выборов в случае победы Путина, Даванкова, Слуцкого и Харитонова

17 марта 2024 года станет определяющим днем для России, когда состоится главное голосование на выборах президента. В преддверии этого события кандидаты представили свои предвыборные программы, сосредотачиваясь на ключевых аспектах, важных для страны.

Владислав Даванков

Лидер партии «Новые люди» предлагает альтернативу для страны, основанную на следующих принципах:

Мир и диалог с Украиной на условиях России;

Качественное образование и медицина;

Равные возможности для всех регионов;

Свобода для предпринимателей;

Больше самоуправления для регионов;

Свобода слова и открытость.

Леонид Слуцкий

Программа лидера ЛДПР основывается на 7 пунктах и поддерживается результатами опроса граждан.

Основные тезисы включают:

Поддержка СВО на Украине;

Повышение благосостояния россиян;

Уменьшение процентной ставки по кредитам;

Создание фонда социального жилья;

Компенсация гражданам по советским вкладам.

Николай Харитонов

Кандидат от КПРФ представляет программу «Программа победы», основанную на мнениях граждан.

Основные принципы включают:

Укрепление обороноспособности и мощи армии;

Стимулирование развития оборонных предприятий;

Обеспечение жильем всех граждан;

Поддержка молодых семей;

Установление прогрессивной шкалы налогообложения.

Владимир Путин

Действующий президент представил программу «Время героев» с основным акцентом на семейные ценности и повышение уровня жизни россиян.

Основные элементы включают: