Итоговый список в бюллетени на выборах президента — что будет после выборов в случае победы Путина, Даванкова, Слуцкого и Харитонова

17 марта 2024 года станет определяющим днем для России, когда состоится главное голосование на выборах президента. В преддверии этого события кандидаты представили свои предвыборные программы, сосредотачиваясь на ключевых аспектах, важных для страны.
Владислав Даванков
Лидер партии «Новые люди» предлагает альтернативу для страны, основанную на следующих принципах:
- Мир и диалог с Украиной на условиях России;
- Качественное образование и медицина;
- Равные возможности для всех регионов;
- Свобода для предпринимателей;
- Больше самоуправления для регионов;
- Свобода слова и открытость.
Леонид Слуцкий
Программа лидера ЛДПР основывается на 7 пунктах и поддерживается результатами опроса граждан.
Основные тезисы включают:
- Поддержка СВО на Украине;
- Повышение благосостояния россиян;
- Уменьшение процентной ставки по кредитам;
- Создание фонда социального жилья;
- Компенсация гражданам по советским вкладам.
Николай Харитонов
Кандидат от КПРФ представляет программу «Программа победы», основанную на мнениях граждан.
Основные принципы включают:
- Укрепление обороноспособности и мощи армии;
- Стимулирование развития оборонных предприятий;
- Обеспечение жильем всех граждан;
- Поддержка молодых семей;
- Установление прогрессивной шкалы налогообложения.
Владимир Путин
Действующий президент представил программу «Время героев» с основным акцентом на семейные ценности и повышение уровня жизни россиян.
Основные элементы включают:
- Поддержка семей и детей;
- Улучшение здравоохранения и образования;
- Реализация нацпроектов;
- Окончание СВО на Украине через переговоры.