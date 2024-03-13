У Путина умер брат: кто жив из кровных родственников президента РФ

Статья портала vesiskitim.ru раскрывает информацию о родственниках президента России, Владимира Путина, включая его двоюродного брата, а также членов его семьи.

Вот краткий обзор:

Двоюродный брат Владимира Путина, Евгений Михайлович Путин, работал врачом-урологом в Иваново в период с 1970 по 1990 годы. Его семья жила в этом городе, а затем переехала в Суздаль, где проживает его сын Михаил, который является заместителем председателя правления ОАО «Газпром».

Дочь Евгения Путина, Анна, вышла замуж за губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Она владеет 70% акций компании «Колмар», одного из крупнейших российских угледобывающих предприятий.

Среди родственников президента также его отец Владимир Спиридонович Путин, мать Мария Ивановна Шеломова, старший брат Александр и младшая сестра Людмила.

Старшая дочь Владимира Путина, Мария, работает в «Росатоме» в должности главного менеджера по развитию проектов. Младшая дочь президента, Катерина Путина, родилась в ГДР и проживает за границей, о ней имеется мало информации.