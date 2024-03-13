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Названы последние слова экипажа Ил-76, упавшего в Ивановской области — опубликовано видео

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Названы последние слова экипажа Ил-76, упавшего в Ивановской области — опубликовано видео
В России
Фото: @wirestock / freepik.com

Последними словами экипажа, управлявшего самолетом Ил-76, был доклад о причинах, по которым они не могли совершить посадку. Пилот Махмут Г. обнаружил неисправность в воздушном судне во время взлета, но совершить посадку уже было невозможно. После обнаружения проблемы, пилоты предприняли все возможное, чтобы минимизировать последствия падения судна, уводя его от жилых домов. Катастрофа произошла на территории кладбища, находящегося рядом с населенным пунктом Богородское. 

На борту находились 16 человек, включая пассажиров и членов экипажа, все они погибли. 

Проблема с двигателем была вызвана повреждением системы «вылетающими» лопатками

По информации журналистов SHOT, проблема с двигателем была вызвана повреждением системы «вылетающими» лопатками. Можно было продолжить полет на иных работающих двигателях, но из-за неработающей системы связи это было невозможно. Вторым пилотом был Сергей С., 53-летний уроженец Твери, он имел высшее военное и авиационное образование, проживал в Оренбурге вместе с семьей.

Информационное агентство «Informing»

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