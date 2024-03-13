Пенсия по инвалидности для первой группы в 2024 году — точный размер и как получить

С 1 января 2024 года все виды пенсий, включая пенсии по инвалидности, были проиндексированы в Российской Федерации. Пенсия по инвалидности выплачивается гражданам, которым присвоен статус инвалида, независимо от их возраста и трудового стажа. Сумма пенсии зависит от категории пенсии и группы инвалидности.

Страховая пенсия по инвалидности назначается лицам с трудовым стажем. Инвалиды 1 группы получают 200% фиксированной выплаты, которая составляет 16 268 рублей.

Социальная пенсия по инвалидности: полагается лицам без страхового стажа, включая подростков, пенсионеров и людей, потерявших кормильца. Инвалиды 1 группы получают 15 379 рублей, а инвалиды детства 1 группы и дети-инвалиды — 18 455 рублей ежемесячно.

Государственная пенсия по инвалидности: назначается военным с инвалидностью, полученной во время службы, а также лицам, пострадавшим от техногенных катастроф и участникам Великой Отечественной войны. Размер пенсии зависит от категории инвалидности и составляет, например, для инвалидов 1 группы 300% от размера социальной пенсии.

Социальные и государственные пенсии фиксированы, а страховая пенсия рассчитывается

Социальные и государственные пенсии фиксированы и не требуют дополнительных расчетов. Страховая пенсия рассчитывается на основе фиксированной выплаты и пенсионных баллов, накопленных во время трудовой деятельности.

Группу инвалидности устанавливает медицинская комиссия, а заявление на получение пенсии можно подать через различные службы и порталы, после чего выплата производится автоматически, пишет vesiskitim.ru.