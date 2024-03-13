Без счетчиков нельзя. Новый закон принят для всех, кто сдает квартиру посуточно

Принятие законопроекта, запрещающего сдачу квартир посуточно без наличия счетчиков, свидетельствует о стремлении законодателей к установлению стандартов безопасности и контроля в сфере жилищного арендного рынка.

Условие об оснащенности помещений электросчетчиками направлено на обеспечение экономии ресурсов

Условие об оснащенности помещений приборами учета энергоресурсов направлено на обеспечение экономии ресурсов и предотвращение возможных негативных последствий, таких как перегрузка инженерных систем или необоснованные расходы на коммунальные услуги. Это также может быть связано с необходимостью более точного учета потребления ресурсов и предотвращения незаконного использования жилых помещений в коммерческих целях без уплаты соответствующих налогов и сборов.

С учетом роста строительства и изменений на рынке аренды во Владивостоке запрет на сдачу квартир посуточно без счетчиков может повлиять на спрос и предложение в сегменте краткосрочной аренды. Потенциально это может привести к изменению ценовой динамики на рынке и повышению требований к качеству арендуемого жилья, primpress.ru.