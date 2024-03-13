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Доллар по 150. Что будет с долларом после выборов в России

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Доллар по 150. Что будет с долларом после выборов в России
В России
Фото: @bedneyimages / freepik.com

Предполагаемый курс доллара к рублю после выборов президента России остается предметом ожидания и дискуссии как среди общественности, так и среди экспертов. 

Из проведенного опроса и мнения экспертов можно сделать следующие выводы

Большинство участников опроса (33%) предполагают возможный рост курса доллара после выборов президента России в диапазоне от 100 до 110 рублей. Значительная часть респондентов (30%) ожидает, что курс доллара будет находиться в диапазоне от 90 до 100 рублей или от 110 до 120 рублей (по 14% для каждого диапазона). Меньшинство опрошенных (19%) предсказывают более значительное увеличение курса доллара: от 120 до 150 рублей (12%) или более 150 рублей (10%). Однако есть и те, кто ожидает снижения курса доллара: 9% респондентов предсказывают уровень менее 90 рублей, включая 2% с уровнем менее 80 рублей.

Мнение экспертов различается: некоторые высказывают опасения о возможной девальвации рубля, в то время как другие ожидают более стабильный уровень курса. Прогнозы экспертов колеблются от 70 до 120 рублей, с учетом различных факторов, включая политическую обстановку, экономическую ситуацию и мировые тренды, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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