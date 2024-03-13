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Нужно отключить немедленно. Важное сообщение для всех тех, кто использует «Сбербанк Онлайн»

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Нужно отключить немедленно. Важное сообщение для всех тех, кто использует «Сбербанк Онлайн»
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Мошенники создали новый обман, включающий использование трансляции экрана во время видеозвонка через мессенджеры, сообщает Сбербанк на своем официальном портале. Поэтому не доверяйте свои данные по телефону или в мессенджерах. Ни один банк или финансовая организация не будет запрашивать конфиденциальные данные, такие как номер карты или пароли, по телефону или через сообщения. Если кто-то пытается получить такую информацию, это может быть признаком мошенничества.

Мошеннические сообщения и звонки часто содержат грамматические ошибки или несоответствия в формулировках

Обратите внимание на язык и формулировки, поскольку мошеннические сообщения и звонки часто содержат грамматические ошибки или несоответствия в формулировках. Будьте бдительны и отмечайте подобные звонки. Используйте всегда двухфакторную аутентификацию, если это возможно. Это добавляет дополнительный уровень безопасности, требуя подтверждения через другое устройство или метод. Обновляйте программное обеспечение и антивирус на своих устройствах, используйте антивирусное программное обеспечение для того, чтобы минимизировать риск заражения вредоносным ПО, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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