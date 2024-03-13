Нужно отключить немедленно. Важное сообщение для всех тех, кто использует «Сбербанк Онлайн»

Мошенники создали новый обман, включающий использование трансляции экрана во время видеозвонка через мессенджеры, сообщает Сбербанк на своем официальном портале. Поэтому не доверяйте свои данные по телефону или в мессенджерах. Ни один банк или финансовая организация не будет запрашивать конфиденциальные данные, такие как номер карты или пароли, по телефону или через сообщения. Если кто-то пытается получить такую информацию, это может быть признаком мошенничества.

Мошеннические сообщения и звонки часто содержат грамматические ошибки или несоответствия в формулировках

Обратите внимание на язык и формулировки, поскольку мошеннические сообщения и звонки часто содержат грамматические ошибки или несоответствия в формулировках. Будьте бдительны и отмечайте подобные звонки. Используйте всегда двухфакторную аутентификацию, если это возможно. Это добавляет дополнительный уровень безопасности, требуя подтверждения через другое устройство или метод. Обновляйте программное обеспечение и антивирус на своих устройствах, используйте антивирусное программное обеспечение для того, чтобы минимизировать риск заражения вредоносным ПО, пишет ngnovoros.ru.