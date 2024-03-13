Рекордное повышение: Голикова назвала новый размер пенсий граждан России

В апреле текущего года в планах органов социального обеспечения России предстоит реализация плана по увеличению размера страховых пенсий для граждан, не осуществляющих трудовую деятельность, до уровня в 18 521 рубля. Это важный шаг, который вызвал активные обсуждения в обществе сразу же после того, как был представлен проект бюджета, где были утверждены соответствующие параметры для увеличения размеров выплат.

Критерии для получения страховой пенсии по возрасту

Для того чтобы получить страховую пенсию по возрасту, необходимо соответствовать ряду основных критериев. Во-первых, женщины должны достичь возраста в 60 лет, в то время как для мужчин этот возраст составляет 65 лет. Однако, стоит отметить, что данные возрастные ограничения начнут применяться лишь с 2028 года, так как в настоящее время действует переходный период. Во-вторых, минимальный требуемый стаж работы для выхода на пенсию в 2024 году составляет не менее 14 лет, а в последующем году этот показатель увеличится до 15 лет. И, в заключение, третьим основным критерием является индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), который в настоящее время составляет 25,8 баллов для выхода на пенсию. Однако, согласно заявленным планам, в 2024 году ИПК будет повышен до 28,2 баллов.