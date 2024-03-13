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Указ принят. Пенсионерам дадут кое-что еще помимо пенсии в марте

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Указ принят. Пенсионерам дадут кое-что еще помимо пенсии в марте
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Пенсионерам было объявлено о новом приятном дополнении к их пенсии в марте. Теперь, помимо стандартной выплаты, многие пожилые люди по всей стране смогут получить продуктовые наборы, что станет долгожданной помощью. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева. 

Инициатива включает в себя передачу продуктовых наборов нуждающимся пожилым гражданам

По ее словам, инициатива включает в себя передачу продуктовых наборов нуждающимся пожилым гражданам в разных регионах страны. Новый этап программы от благотворительных организаций должен начаться в марте, что позволит пенсионерам получить ценную помощь. 

Такие наборы обычно формируются из товаров, переданных волонтерами или собранных посетителями супермаркетов. Необходимые продукты упаковываются в специальные корзины, которые затем отправляются на склады для последующего распределения нуждающимся гражданам. 

Этот приятный сюрприз ожидает в основном пенсионеров, проживающих в одиночестве вдали от своих родственников и друзей. Они, как правило, нуждаются в дополнительной поддержке, и запас продуктов поможет им сэкономить на питании, освобождая средства для других расходов. Также эти продуктовые наборы будут выдаваться людям, доход которых ниже прожиточного минимума в регионе. Организации сами составляют списки получателей, после чего продукты будут развозиться по домам волонтерами. 

Каждый такой набор обычно включает самые необходимые продукты, в основном с длительным сроком хранения, такие как крупы, мука, макароны, сахар, чай, растительное масло, сладости и другие. Одного набора может хватить на несколько месяцев использования, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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