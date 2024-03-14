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Пенсионеров пригласили подать заявление на новую льготу - нужно успеть до 15 марта

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Пенсионеров пригласили подать заявление на новую льготу - нужно успеть до 15 марта
В России
Фото: freepik.com

Обратите внимание на новую льготную программу для пенсионеров! Теперь вы можете получать еще больше от своей пенсии благодаря увеличенным выплатам, предусмотренным местными властями. Гарантированные ежемесячные суммы в 18 тысяч рублей обеспечат ваше финансовое благополучие. Этот процесс назначения доплаты максимально упрощен, что позволяет вам оформить все онлайн до 15 марта и получить результат уже через неделю, пишет ngnovoros.ru.

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Воспользуйтесь этой программой прямо сейчас, чтобы обеспечить себе комфортное и беззаботное будущее. Получение этого бонуса доступно только гражданам, достигшим возраста 65 лет, проживающим одних или с семьей, в состав которой входят неработающие пенсионеры.

«Отсутствие официального трудоустройства также является обязательным условием для получения доплаты», - уточнила Киреева.

Обычно такие льготы назначаются автоматически, но в некоторых случаях, особенно, если речь идет о семье, требуется подача заявления. Теперь это можно сделать онлайн через портал региональных услуг.

Специалисты советуют пенсионерам подать заявление до 15 марта 2024 года, чтобы запрос обработали до конца недели. После проверки всех данных доплату назначат в течение 7-ми рабочих дней.

Пенсия – это ваше заслуженное вознаграждение за долгие годы труда, и сейчас настал момент получить еще больше выгодных возможностей от нее.

Информационное агентство «Informing»

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