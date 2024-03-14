Жилинспекторы не пойдут по квартирам. Но многие все равно могут лишиться жилья

Отклонение законопроекта о предоставлении жилищным инспекторам доступа в квартиры без согласования с прокуратурой указывает на важность соблюдения процедурного права и защиты частной собственности. Хотя авторы инициативы аргументировали ее необходимостью для ускорения проверок, законодатели считают необходимым сохранить баланс между государственным контролем и правами граждан.

Новые требования к согласованию перепланировок направлены на улучшение контроля и укрепление законности

С учетом вступления в силу новых нормативов в Жилищном кодексе и законе о государственной регистрации недвижимости российские граждане будут обязаны строго соблюдать правила и процедуры при осуществлении перепланировки жилых помещений. Новые требования к согласованию перепланировок направлены на улучшение контроля и укрепление законности в этой сфере.

Заметим, что незаконная перепланировка может не только привести к административным штрафам, но также вызвать лишение жилья в случае игнорирования норм законодательства. Это позволяет государству эффективно бороться с самовольными переустройствами, которые могут представлять опасность для безопасности жильцов и приводить к нарушению инженерных систем дома.

Несмотря на изменения в законодательстве, важно, чтобы органы государственного жилищного надзора и правоохранительные органы работали с соблюдением законных процедур и уважением к правам граждан, уточняет Праймпресс.