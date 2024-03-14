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Россияне наконец дождутся? Госдума планирует поставить на место УК

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Россияне наконец дождутся? Госдума планирует поставить на место УК
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

В России готовится новый механизм госрегулирования управляющих компаний. Планируется установить экономически обоснованный размер оплаты за услуги по содержанию общего имущества аналогично регулируемым тарифам на коммунальные услуги. Предложения должен разработать Минстрой – решено по итогам заседания Госсовета и профильного комитета Госдумы.

Как сообщается на портале Комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, в настоящее время государство регулирует только размер тарифов за коммунальные услуги (отопление, водоснабжение, водоотведение, газ, электричество, вывоз мусора) – правительство РФ устанавливает пороги увеличения платы для каждого региона, тарифы индексируются ежегодно в пределах инфляции.

Расценки УК не контролируются

Расценки УК между тем за «содержание общего имущества» не контролируются. С тех пор как в конце 2004 г. в России появился Жилищный кодекс, на федеральном уровне не было создано ни одного документа, который позволил бы экономически обосновать формирование стоимости услуг «управляек». 

По данным Праймпресс, предполагается, что введение экономически обоснованных расценок может снизить стоимость жилищных услуг на 10%.

Информационное агентство «Informing»

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