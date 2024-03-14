Генерал-полковник Михаил Юрьевич Теплинский, начальник группировки ВС РФ «Днепр», является выдающейся фигурой в российских Вооруженных силах.

Получил звание Героя России

Родившись 9 января 1969 года в Моспино, Донецкая область, он прошел путь от выпускника Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища до генерал-полковника. Первый опыт боевых действий для Михаила Теплинского пришел в 1992 году в Приднестровье, под командованием генерала Александра Лебедя. Затем он принял участие в боевых действиях в Чеченской Республике. Его отвага и профессионализм принесли ему звание Героя России и репутацию одного из самых грамотных генералов.

Недавние слухи о гибели генерала Теплинского в сети вызвали широкий резонанс.

По сообщениям из украинских источников, он находился в командном пункте российской группировки в Херсонской области в момент авиаудара Вооруженных сил Украины 11 марта 2024 года. Однако информация о его гибели не подтвердилась.

По данным телеграм-канала «Кремлевская табакерка», в результате атаки якобы погибли 14 военнослужащих, но генерал Теплинский остался невредим. По предположениям, информация о командном пункте и присутствии Теплинского там могла быть утечкой из его окружения. Тем не менее, президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу подтвердили его активную роль в российской операции.

Теплинский продолжает оставаться ключевой фигурой в российской армии, играя важную роль в операциях в Украине и подтверждая свою репутацию опытного и компетентного военного лидера, пишет Весь Искитим.