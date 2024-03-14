Льготы участникам СВО и их семьям в 2024 году: все виды выплат, школы и детсады вне очереди, кредитные каникулы, трудовые гарантии — детали

Действующее законодательство Российской Федерации предусматривает некоторые меры поддержки для участников специальных военных операций (СВО) на Украине и членов их семей. Вот основные из них:

Статус участника СВО

Военнослужащие, выполнявшие боевые задачи в составе добровольческих формирований, Вооруженных Сил РФ, Народной Милиции ДНР и ЛНР на территории Украины, а также в Запорожской и Херсонской областях с определенной даты, получают статус участника СВО.

Предоставление юридической помощи

Участникам СВО и их семьям предоставляются консультации по различным вопросам, включая получение денежного довольствия, рассмотрение вопросов кредитования, признание пропавшими без вести участников СВО и другие.

Образование за счет государства

Участники СВО могут получить профессиональное переобучение и обучение по программам переподготовки за счет государства.

Финансовая поддержка

Соцфонд России начисляет различные выплаты и льготы участникам СВО и членам их семей, включая ежемесячные выплаты, компенсацию страховки для автовладельцев, возмещение расходов по коммунальным платежам и многое другое.

Федеральные льготы

Членам семей участников СВО предоставляются такие льготы, как кредитные каникулы, налоговые льготы, трудовые гарантии, льготы при оплате ЖКХ, санаторно-курортное лечение и другие, пишет Весь Искитим.