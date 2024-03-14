Пенсия по инвалидности для первой группы в 2024 году — точный размер и как получить

В 2024 году в России все виды пенсий были проиндексированы с 1 января. Особенно индексации подверглись пенсии по инвалидности, которые выплачиваются гражданам, получившим статус инвалида, независимо от их возраста и трудового стажа. В соответствии с установленным порядком, размер пенсий по инвалидности зависит от нескольких факторов.

Страховая пенсия по инвалидности

Назначается лицам с трудовым стажем. Инвалидам 1 группы начисляется 200% фиксированной выплаты, что составляет 16 268 рублей.

Социальная пенсия по инвалидности

Назначается лицам без страхового стажа. Инвалиды 1 группы получают 15 379 рублей, а инвалиды детства 1 группы и дети-инвалиды - 18 455 рублей.

Государственная пенсия по инвалидности

Начисляется в зависимости от категории получателя. Например, военнослужащим, ставшим инвалидами 1 группы из-за травмы во время службы, начисляется 300%, а участникам ВОВ - инвалидам 1 группы - 250%.

После установления степени инвалидности медицинской комиссией, соискатель пенсии должен подать заявление в клиентскую службу СФР, МФЦ или через кадровую службу своего работодателя. Пенсионер может выбрать способ получения выплат - на банковскую карту или через почту, обратившись в соответствующие организации или через портал «Госуслуги», сообщает vesiskitim.ru.