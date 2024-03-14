Теперь это будет запрещено. Пенсионеров, у которых есть дети и внуки, ждет неожиданный сюрприз с 13 марта

Пенсионерам стоит быть особенно бдительными в связи с новой угрозой мошенничества, которая затрагивает тех, у кого есть близкие родственники разного возраста. Специалист по пенсионным вопросам в РФ Сергей Власов предупредил о новой тактике злоумышленников, которые теперь фальсифицируют голоса сыновей или внуков с помощью современных технологий, включая нейросети.

Не вступать в подозрительные разговоры

Мошенники записывают голосовые сообщения во время телефонных разговоров и затем используют их для обмана пожилых людей. Эксперты рекомендуют быть осторожными и не вступать в подозрительные разговоры по телефону, избегая разглашения личной информации и деталей о своих родственниках.

Хотя краткие ответы могут быть безопасными, долгие разговоры и разглашение слишком много информации могут привести к мошенническим схемам, пишет ngnovoros.ru.