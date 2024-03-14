Указ подписан. Пенсионеров, у которых есть непрерывный трудовой стаж, ждет сюрприз с 13 марта 2024

Пожилым гражданам в Российской Федерации было объявлено о введении новых социальных программ, привязанных к непрерывному трудовому стажу.

Согласно пенсионному эксперту Сергею Власову, на уровне региона пенсионеры могут ожидать начисления процентов за долгий стаж, хотя на федеральном уровне это не имеет большого влияния на размер пенсии. Тем не менее, многие крупные российские компании вводят свои программы для текущих и бывших сотрудников, начиная выплаты с 60 лет в зависимости от продолжительности непрерывной работы.

К примеру взять, при стаже от пяти до десяти лет можно ожидать выплаты в размере 30 процентов от оклада. Эти изменения произойдут в ряде компаний, независимо от того, работает ли сотрудник там или уже вышел на пенсию, информирует портал ngnovoros.ru.