Платить больше не придется: новая льгота вводится для каждого пенсионера с 15 марта 2024

С 15 марта текущего года пенсионеры получат новую льготу в виде специальных карт для бесплатного проезда в общественном транспорте на протяжении целого месяца. Эта программа была разработана на региональном уровне, а многие регионы Российской Федерации уже подготовили специальные льготы для пожилых граждан.

Примером такой программы является Хабаровск, где пенсионерам выдают новые транспортные карты, обеспечивающие бесплатный проезд в транспорте. Карты будут доступны с 15 марта 2024 года и выдаются они в течение трех дней, необходимо лишь предъявить свой паспорт либо пенсионное удостоверение.

Такая льгота будет действительна с 1 мая по 1 июня, с десятью бесплатными поездками внутри города.

С апреля многие регионы также предоставят пенсионерам бесплатный проезд при наличии дачного участка. Перед использованием льготы лучше уточнить информацию в местной соцзащите, уточняет ngnovoros.ru.