«Апрель учинит расправу». Синоптики составили новый прогноз на середину весны, он пугает

Прогноз погоды на апрель 2024 года, составленный ведущими метеорологами, предвещает необычные атмосферные явления. Эксперты считают, что весна может удивить нестандартными погодными условиями.

Ожидаются резкие изменения атмосферного давления

Середина весны, по их мнению, будет также необычной, как и предыдущие месяцы. В различных регионах РФ ожидаются разнообразные погодные явления. На Южном Дальнем Востоке, например, прогнозируются обильные осадки, включая мокрый снег и дожди. В центральной части ожидаются резкие изменения атмосферного давления, это может негативным образом повлиять на самочувствие людей, особенно метеозависимых.

Северо-западные регионы России могут столкнуться с продолжительными ливневыми дождями, грозами, молниями. В Петербурге ожидаются не менее резкие изменения температуры. На юге начнется сезон ураганов, причем на несколько месяцев раньше обычного. Общий прогноз погоды на апрель предполагает переменчивые условия с непредсказуемыми изменениями, пишет ngnovoros.ru.