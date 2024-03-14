Платить больше не придется: новая льгота вводится для каждого пенсионера с 15 марта 2024

Встречайте новую социальную инициативу для пенсионеров, начиная с 15 марта! Специальные карты общественного транспорта станут ключом к комфортному и бесплатному передвижению по городу. Эти карты, разработанные на региональном уровне, призваны помочь пожилым гражданам значительно сэкономить на проезде.

Программа, поддержанная мэрией города Хабаровска, уже стартует с выдачи карт с 15 марта. Пенсионеры смогут путешествовать на автобусах, троллейбусах и трамваях абсолютно бесплатно с 1 мая по 1 июня. К тому же, на счет будет зачислено 10 бесплатных поездок внутри населенного пункта.

Это не только удобство, но и забота о пожилых гражданах, позволяя им активно участвовать в жизни города. Не забывайте проверить информацию о других льготах, например, бесплатном проезде для пенсионеров с дачными участками.

Весна приносит новые возможности и удобства для наших пенсионеров, пишет ngnovoros.ru.