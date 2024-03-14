Рекордная индексация: пенсионерам уже скоро повысят пенсию на 20%

Для пенсионеров России есть радостная новость! Планы по увеличению размеров пенсионных выплат уже заложены в бюджет страны. По заявлению пенсионного эксперта Сергея Власова, в ближайшем будущем ваша пенсия может увеличиться на целых 20 процентов.

Это изменение, начиная с индексации в апреле 2024 года, позволит чувствовать себя более финансово обеспеченными. Перспективы также обнадеживают получателей страховых пенсий, которые в ближайшие два года могут увеличиться на 13 процентов благодаря двойной индексации в феврале и апреле. Это важное изменение призвано обеспечить комфорт и уверенность в будущем, помогая вам планировать жизнь и бюджет.

Несмотря на то, что повышение пенсий коснется тех, кто не работает, это шаг в направлении повышения качества жизни всех пожилых людей. Мы делаем всё возможное, чтобы ваша заслуженная старость была достойно вознаграждена, сообщает ngnovoros.ru.