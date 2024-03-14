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Всем по 10 000 рублей. Российским пенсионерам объявили о разовой выплате уже с 15 марта

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Всем по 10 000 рублей. Российским пенсионерам объявили о разовой выплате уже с 15 марта
В России
Фото: freepik.com

С начала марта пенсионерам России обещают значительную финансовую поддержку в виде единовременной выплаты. Пенсионный эксперт Сергей Власов сообщил о выделении по 10 тысяч рублей тем, кто отмечает важные юбилейные события, в первую очередь — свадьбу, при условии, что супруги прожили вместе не менее 50 лет. Эта инициатива уже реализуется в различных регионах, таких как Владимирская, Белгородская, Самарская области, где пожилые супруги получат указанную сумму однократно.

Деньги будут доступны к получению с 15 марта

В других регионах, таких как Урал, планируется выплата по 5 тыс. рублей на каждого пенсионера, общая сумма которой может достигать 10 тыс. рублей для семейной пары. Выплаты будут осуществляться по заявлению, которые будут рассматриваться уже на этой неделе. Деньги же будут доступны к получению с 15 марта. 

Кроме того, гражданам, достигшим 90 лет, предусмотрено еще по 10 тыс. рублей в Петербурге и Ленинградской области, что призвано обеспечить им дополнительную поддержку, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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