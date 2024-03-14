Неожиданная прибавка к пенсии: пенсионеров ждет сюрприз к выборам президента

Пенсионеры по всей Российской Федерации обрадовались новым мерам поддержки от государства. По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, предвыборную компенсацию получат пенсионеры с долгим стажем. Для этого необходимо иметь звание «Ветеран труда».

В этом году также ожидается увеличение компенсаций в связи с ростом инфляции. Так, в Москве размер доплат увеличится на 5%, что прибавит к пенсии дополнительные 1328 рублей, а в Ленинградской области - на 4,6%. Те, кто получил звание «ветеран труда» в феврале, уже с марта начнут получать ранее обещанные выплаты.

В Москве женщины с 20-летним и мужчины с 25-летним страховым стажем смогут получить удостоверение ветерана труда, сообщает ngnovoros.ru.