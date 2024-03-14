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Неожиданная прибавка к пенсии: пенсионеров ждет сюрприз к выборам президента

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Неожиданная прибавка к пенсии: пенсионеров ждет сюрприз к выборам президента
В России
Фото: @photomars / freepik.com

Пенсионеры по всей Российской Федерации обрадовались новым мерам поддержки от государства. По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, предвыборную компенсацию получат пенсионеры с долгим стажем. Для этого необходимо иметь звание «Ветеран труда». 

В этом году также ожидается увеличение компенсаций в связи с ростом инфляции. Так, в Москве размер доплат увеличится на 5%, что прибавит к пенсии дополнительные 1328 рублей, а в Ленинградской области - на 4,6%. Те, кто получил звание «ветеран труда» в феврале, уже с марта начнут получать ранее обещанные выплаты. 

В Москве женщины с 20-летним и мужчины с 25-летним страховым стажем смогут получить удостоверение ветерана труда, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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