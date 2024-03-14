«Вор в законе №1»: На свободу досрочно вышел Захарий Калашов по прозвищу Шакро Молодой: кто такой, какие преступления совершил — устраивал перестрелки и вымогал деньги

По данным канала SHOT со ссылкой на информацию из Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края, 70-летний Захарий Калашов, известный как «Шакро Молодой», вскоре будет освобожден условно-досрочно после отбывания срока в колонии общего режима, куда он был приговорен на 9 лет и 10 месяцев в 2018 году. Причиной его условно-досрочного освобождения стало ухудшение его состояния здоровья.

Захарий Калашов неоднократно отбывал срок за различные преступления

Захарий Калашов родился 20 марта 1953 года в Тбилиси, Грузинской ССР, и вырос в семье этнических езидов. Он стал известным в криминальных кругах еще с юности и неоднократно сажался за различные преступления. В 90-е годы он стремился закрепиться в руководстве местной преступной группировки, сталкиваясь с покушениями на свою жизнь и переживая несколько уголовных сроков. Затем он отправился в Испанию, где занимался различными преступными делами, сотрудничая с другими международными преступными группировками.

В конечном итоге его деятельность привлекла внимание правоохранительных органов, и он был экстрадирован и осужден в Испании. После отбывания срока в европейской тюрьме Калашов вернулся в Россию и стал лидером криминального сообщества. Однако его преступная деятельность вновь привела его за решетку.

Теперь, после окончания срока наказания, он готовится к выходу на свободу, вызывая обсуждения в обществе.