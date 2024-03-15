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Будет другая сумма. Всех россиян, кто получает пенсию на банковскую карточку, ждет сюрприз с 15 марта 2024

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Будет другая сумма. Всех россиян, кто получает пенсию на банковскую карточку, ждет сюрприз с 15 марта 2024
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий / Informing.ru

Изменения в процессе зачисления пенсий на банковские карты, о которых объявлено с 15 марта, вызвали обеспокоенность среди граждан, получающих ежемесячные выплаты. 

Однако важно разъяснить, что действующее законодательство не предусматривает приостановку или прекращение выплаты пенсии из-за ее долгого неиспользования.

Согласно юридическому мнению Ирины Сиваковой, если гражданин не пользуется пенсией в течение продолжительного времени, выплаты могут быть временно приостановлены. Однако такая ситуация не означает автоматического прекращения выплаты. Пенсионеры имеют право самостоятельно решать, как распоряжаться своими средствами, оставляя их на карте или снимая по мере необходимости. 

Отметим, что поступление средств на банковскую карту считается выполнением выплаты пенсии, и социальный фонд не контролирует их дальнейшее использование. Пока карта не была заблокирована, выплата пенсии считается завершенной. 

Получается, что долгое неиспользование пенсии с карты не является причиной для прекращения выплаты, и социальные выплаты должны продолжаться в соответствии с законодательством и правами пенсионеров, уточняет progorodsamara.ru.

Информационное агентство «Informing»

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