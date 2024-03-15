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В марте на карты пенсионерам зачислят еще по 8 100 рублей отдельно от пенсии: кто есть точно в списках

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В марте на карты пенсионерам зачислят еще по 8 100 рублей отдельно от пенсии: кто есть точно в списках
В России
Фото: @andranik.h90 / freepik.com

С марта 2024 года определенная группа пожилых жителей получит дополнительные финансовые средства. Эти деньги будут перечислены на карты или могут быть получены в отделениях почтовой связи, вместе с пенсией. Эта доплата относится к гарантированной части пенсии - фиксированной сумме, которую получают пенсионеры сверх страховой пенсии по старости. 

Все пенсионеры получают эту доплату в стандартном размере, но в некоторых случаях она может быть еще увеличена. Размер доплат увеличится для тех, кто имеет сельский и северный стаж. Также сумма выплат значительно возрастает для достигших 80-летия лиц. 

Однако у этого повышения есть некоторые особенности. Увеличенная выплата назначается со дня рождения пенсионера, но начисляется на следующий месяц после его 80-летия. 

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в феврале, уже могут получить дополнительные средства в марте. Между прочим, размер фиксированной доплаты проиндексирован вместе с обычной пенсией для неработающих пенсионеров – с 1 января она составляет 8 134 рубля. 

Итак, пенсионеры, достигшие 80 лет, будут получать уже свыше 16 000 рублей в качестве фиксированной доплаты, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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