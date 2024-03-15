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Хранить три года. Гражданам России рассказали, почему нужно хранить, а не выбрасывать кассовые чеки

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Хранить три года. Гражданам России рассказали, почему нужно хранить, а не выбрасывать кассовые чеки
В России
Фото: @macrovector / freepik.com

По большей части, чеки, полученные в кассе, скорее всего, отправляются в корзину для мусора. Тем не менее это может быть ошибкой, поскольку они могут играть важную роль в разрешении разнообразных ситуаций.

Кассовые чеки имеют значение не только при возврате товара или его обмене, но также могут быть полезными при различных спорах о собственности, в судебных разбирательствах и даже в процессе наследования. Процесс наследования может происходить как по закону, так и в соответствии с завещанием, а хранение чеков может облегчить этот процесс. Сохранение чеков может оказаться выгодным и при определенных видах покупок, таких как посещение стоматолога или приобретение абонемента в фитнес-клуб для получения налоговых льгот. Кроме того, сохранение чеков может быть обязательным условием для получения налоговых вычетов за предыдущие налоговые периоды.

Срок хранения чеков

Срок хранения чеков зависит от типа покупки. Например, для непродовольственных товаров этот срок составляет 14 дней, а для более дорогостоящих покупок — не менее гарантийного срока. В некоторых случаях рекомендуется сохранять чеки не менее трех лет, что соответствует общему сроку исковой давности. Если кассовый чек потерян, его можно восстановить через продавца, который обычно хранит данные о продаже в электронном виде. Это позволяет найти чек по его реквизитам или через портал оператора фискальных данных. 

Таким образом, сохранение кассовых чеков может быть важным шагом для защиты своих прав и интересов в различных ситуациях, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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