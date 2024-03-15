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«Часть мозга умерла»: Мария Ишмулова после третьих родов впала в кому и потеряла память — подробности трагедии

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«Часть мозга умерла»: Мария Ишмулова после третьих родов впала в кому и потеряла память — подробности трагедии
В России
Фото: @DC Studio / freepik.com

История Геннадия и Марии Ишмуловых из Ульяновска является ярким примером чудесного спасения в самый критический момент их жизни - во время родов. 

После рождения дочери что-то пошло не так, и врачи не смогли немедленно объяснить причину состояния Марии. Геннадий, обеспокоенный отсутствием звонка от жены и не получив ясного ответа от медицинского персонала, отправился в роддом, где его встретили печальные новости. 

Мария оказалась в критическом состоянии

Мария оказалась в критическом состоянии из-за эпилепсии, которая привела к серьезным осложнениям во время родов. Медицинские тесты показали, что часть ее мозга отмерла из-за возможной остановки сердца или дыхания. Тем не менее Геннадий не утратил надежды и предпринял все возможные меры, чтобы помочь своей жене в борьбе за жизнь. Он следовал советам врачей, заботился о Марии, обеспечивая ей поддержку и лечебные процедуры, и не переставал верить в чудо. Благодаря его преданности и заботе Мария пережила этот трудный период и пошла на поправку, проходя реабилитацию после родов. 

Каждый день Геннадий приходил в больницу, ухаживал за Марией, поддерживал ее и включал музыку, записывал звуки смеха и разговаривал с ней, чтобы помочь ей вернуться к жизни. 

Благодаря его усилиям и любви, а также профессионализму медицинского персонала, Мария начала выздоравливать. Долгие дни реабилитации и поддержка семьи помогли Марии восстановиться. Ее желание жить было большим вдохновением для всех, кто ее окружал, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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