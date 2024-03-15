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Что известно о жителе Абакана, который устроил резню в городе

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Что известно о жителе Абакана, который устроил резню в городе
В России
Фото: @freepik / freepik.com

В Абакане, Хакасия, 15 марта 2024 правоохранительные органы задержали мужчину, напавшего на прохожих на улице Некрасова, используя топор и нож. 

Согласно информации, полученной от Министерства внутренних дел РФ, инцидент привел к травмированию как минимум 2-х человек. Один получил травмы от удара обухом топора, второй был тяжело ранен ножом. 

Нападавший уже имел судимость

Полиция вскоре задержала мужчину, который находился в неадекватном состоянии. Он уже имел судимость по статье, связанной с причинением тяжкого вреда здоровью. При задержании в квартире, где находился 33-летний подозреваемый, присутствовали двое детей. 

Уголовное дело было возбуждено. Следственный комитет уточнил, что нападавший является уроженцем Тувы, находится он сейчас на допросе для выяснения мотивов его поступка. 

Аржаан Салчак был идентифицирован как нападавший. Один из пострадавших, которого он атаковал топором, - Кежык Хомушек, 40 лет, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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