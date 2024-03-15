Каждому пенсионеру по 10 000 рублей. Подписан указ о разовой выплате в марте 2024

Одноразовые финансовые пособия для пенсионеров становятся реальностью в связи с особыми моментами в их жизни. Эксперты подчеркивают, что такие выплаты будут приурочены к двум значимым событиям.

Выплаты будут приурочены к двум значимым событиям

В первую очередь, это свадебный юбилей, отмечаемый пожилыми супругами, проведшими вместе не менее полувека. Этот грант будет доступен для пенсионеров во многих регионах, включая Самарскую, Владимирскую и Белгородскую области, где уже анонсированы соответствующие выплаты. Супруги, прожившие вместе 50 лет и официально зарегистрированные, получат по 10 тысяч рублей однократно при условии подачи заявления.

Кроме того, сумму в 10 тысяч рублей ожидают получить граждане, достигшие почтенного возраста. Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области однократная выплата предусмотрена к 90-летию, и многие из получателей уже смогут увидеть эти средства на своих счетах к концу текущей недели, пишет ngnovoros.ru.