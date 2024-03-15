Информинг » В России » Каждому пенсионеру по 10 000 рублей. Подписан указ о разовой выплате в марте 2024

Каждому пенсионеру по 10 000 рублей. Подписан указ о разовой выплате в марте 2024

Image 16+
Каждому пенсионеру по 10 000 рублей. Подписан указ о разовой выплате в марте 2024
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Одноразовые финансовые пособия для пенсионеров становятся реальностью в связи с особыми моментами в их жизни. Эксперты подчеркивают, что такие выплаты будут приурочены к двум значимым событиям. 

Выплаты будут приурочены к двум значимым событиям

В первую очередь, это свадебный юбилей, отмечаемый пожилыми супругами, проведшими вместе не менее полувека. Этот грант будет доступен для пенсионеров во многих регионах, включая Самарскую, Владимирскую и Белгородскую области, где уже анонсированы соответствующие выплаты. Супруги, прожившие вместе 50 лет и официально зарегистрированные, получат по 10 тысяч рублей однократно при условии подачи заявления.

Кроме того, сумму в 10 тысяч рублей ожидают получить граждане, достигшие почтенного возраста. Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области однократная выплата предусмотрена к 90-летию, и многие из получателей уже смогут увидеть эти средства на своих счетах к концу текущей недели, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

Что нужно обязательно сделать в последний день Масленицы — 17 марта

Что нужно обязательно сделать в последний день Масленицы — 17 марта

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Каждому пенсионеру по 10 000 рублей. Подписан указ о разовой выплате в марте 2024

Сегодня, 21:18

Что известно о жителе Абакана, который устроил резню в городе

Сегодня, 20:33

Будет другая сумма. Всех россиян, кто получает пенсию на банковскую карточку, ждет сюрприз с 15 марта 2024

Сегодня, 20:03

«Часть мозга умерла»: Мария Ишмулова после третьих родов впала в кому и потеряла память — подробности трагедии

Сегодня, 20:03

В марте на карты пенсионерам зачислят еще по 8 100 рублей отдельно от пенсии: кто есть точно в списках

Сегодня, 19:13

Придет сообщение от имени Набиуллиной: россиян готовят к потере рублевых накоплений

Сегодня, 18:38

Хранить три года. Гражданам России рассказали, почему нужно хранить, а не выбрасывать кассовые чеки

Сегодня, 17:53

Как узнать, где голосовать на выборах президента России в 2024 году: куда зайти и где найти свой участок

Сегодня, 14:58

Положено каждому пенсионеру со званием Ветеран труда: как можно получить единовременную выплату в 2024 году

Сегодня, 13:48

Что можно и что нельзя делать в День весеннего равноденствия 20 марта 2024 года – три обряда, чтобы приманить деньги

Сегодня, 13:18

Самая большая индексация за долгие годы. Пенсии снова повысят еще на минимум 10%

Сегодня, 13:18

Великий пост начнется в чистый понедельник 18 марта – кто «полощет рот», что никогда нельзя делать 40 дней до Пасхи

Сегодня, 11:13

Часть жителей РФ получит единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей — кому положены

Сегодня, 04:13

Как вице-президент «Лукойл» Виталий Робертус провел последние часы жизни

Сегодня, 02:13

Как вице—президент «Лукойл» Виталий Робертус провел последние часы жизни — после чего покончил с собой

Вчера, 22:38

«Вор в законе №1»: На свободу досрочно вышел Захарий Калашов по прозвищу Шакро Молодой: кто такой, какие преступления совершил — устраивал перестрелки и вымогал деньги

Вчера, 20:53

Рекордная индексация: пенсионерам уже скоро повысят пенсию на 20%

Вчера, 18:08

Всем по 10 000 рублей. Российским пенсионерам объявили о разовой выплате уже с 15 марта

Вчера, 17:43

Неожиданная прибавка к пенсии: пенсионеров ждет сюрприз к выборам президента

Вчера, 17:28

Платить больше не придется: новая льгота вводится для каждого пенсионера с 15 марта 2024

Вчера, 14:23

Новости партнеров
2023
ru-RU