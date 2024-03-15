Информинг » В России » Нашли чужую банковскую карту – будут у вас проблемы. Эксперт предупредил россиян

Нашли чужую банковскую карту – будут у вас проблемы. Эксперт предупредил россиян

Image 16+
Нашли чужую банковскую карту – будут у вас проблемы. Эксперт предупредил россиян
В России
Фото: freepik.com

Одной из юридических ситуаций, которая может произойти - это обнаружение чужой банковской карточки. И вот возникает вопрос: что будет, если снять с нее деньги или рассчитаться в магазине? Ответ на эти вопросы дает руководитель ОАБ «Панфилов и Партнеры» адвокат Алексей Панфилов в беседе с «Известиями».

По его словам, важно разграничивать такие понятия как «находка» и «присвоение». Находка подразумевает под собой обнаружение чужого имущества с последующим возвращением его владельцу или же обращение в компетентные органы. А вот присвоение подразумевает умышленное распоряжение найденным имуществом как своим. Если человек использует деньги с найденной карты, то это будет рассматриваться как присвоение, пояснил Панфилов.

Таким образом, использование денежных средств с карты без согласия ее владельца будет расцениваться как мошенничество или кража, за что предусмотрена уголовная ответственность. В таком случае гражданину может грозить штраф  в размере 100 тыс. рублей, либо же лишение свободы сроком до 5 лет.

«Помимо уголовной ответственности, нарушитель также может быть обязан возместить причиненный ущерб владельцу карты. Это может включать в себя не только возвращение потраченных средств, но и компенсацию морального вреда, если таковое было», – добавил адвокат.

Информационное агентство «Informing»

Что нужно обязательно сделать в последний день Масленицы — 17 марта

Что нужно обязательно сделать в последний день Масленицы — 17 марта

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Нашли чужую банковскую карту – будут у вас проблемы. Эксперт предупредил россиян

Вчера, 23:58

Теперь это будет запрещено. Российских пенсионеров, которые живут в квартире одни, ждет сюрприз с 16 марта 2024

Вчера, 22:43

Каждому пенсионеру по 10 000 рублей. Подписан указ о разовой выплате в марте 2024

Вчера, 21:18

Что известно о жителе Абакана, который устроил резню в городе

Вчера, 20:33

Будет другая сумма. Всех россиян, кто получает пенсию на банковскую карточку, ждет сюрприз с 15 марта 2024

Вчера, 20:03

«Часть мозга умерла»: Мария Ишмулова после третьих родов впала в кому и потеряла память — подробности трагедии

Вчера, 20:03

В марте на карты пенсионерам зачислят еще по 8 100 рублей отдельно от пенсии: кто есть точно в списках

Вчера, 19:13

Придет сообщение от имени Набиуллиной: россиян готовят к потере рублевых накоплений

Вчера, 18:38

Хранить три года. Гражданам России рассказали, почему нужно хранить, а не выбрасывать кассовые чеки

Вчера, 17:53

Как узнать, где голосовать на выборах президента России в 2024 году: куда зайти и где найти свой участок

Вчера, 14:58

Положено каждому пенсионеру со званием Ветеран труда: как можно получить единовременную выплату в 2024 году

Вчера, 13:48

Что можно и что нельзя делать в День весеннего равноденствия 20 марта 2024 года – три обряда, чтобы приманить деньги

Вчера, 13:18

Самая большая индексация за долгие годы. Пенсии снова повысят еще на минимум 10%

Вчера, 13:18

Великий пост начнется в чистый понедельник 18 марта – кто «полощет рот», что никогда нельзя делать 40 дней до Пасхи

Вчера, 11:13

Часть жителей РФ получит единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей — кому положены

Вчера, 04:13

Как вице-президент «Лукойл» Виталий Робертус провел последние часы жизни

Вчера, 02:13

Как вице—президент «Лукойл» Виталий Робертус провел последние часы жизни — после чего покончил с собой

14-03-2024, 22:38

«Вор в законе №1»: На свободу досрочно вышел Захарий Калашов по прозвищу Шакро Молодой: кто такой, какие преступления совершил — устраивал перестрелки и вымогал деньги

14-03-2024, 20:53

Рекордная индексация: пенсионерам уже скоро повысят пенсию на 20%

14-03-2024, 18:08

Всем по 10 000 рублей. Российским пенсионерам объявили о разовой выплате уже с 15 марта

14-03-2024, 17:43

Новости партнеров
2023
ru-RU