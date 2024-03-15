Нашли чужую банковскую карту – будут у вас проблемы. Эксперт предупредил россиян

Одной из юридических ситуаций, которая может произойти - это обнаружение чужой банковской карточки. И вот возникает вопрос: что будет, если снять с нее деньги или рассчитаться в магазине? Ответ на эти вопросы дает руководитель ОАБ «Панфилов и Партнеры» адвокат Алексей Панфилов в беседе с «Известиями».

По его словам, важно разграничивать такие понятия как «находка» и «присвоение». Находка подразумевает под собой обнаружение чужого имущества с последующим возвращением его владельцу или же обращение в компетентные органы. А вот присвоение подразумевает умышленное распоряжение найденным имуществом как своим. Если человек использует деньги с найденной карты, то это будет рассматриваться как присвоение, пояснил Панфилов.

Таким образом, использование денежных средств с карты без согласия ее владельца будет расцениваться как мошенничество или кража, за что предусмотрена уголовная ответственность. В таком случае гражданину может грозить штраф в размере 100 тыс. рублей, либо же лишение свободы сроком до 5 лет.

«Помимо уголовной ответственности, нарушитель также может быть обязан возместить причиненный ущерб владельцу карты. Это может включать в себя не только возвращение потраченных средств, но и компенсацию морального вреда, если таковое было», – добавил адвокат.