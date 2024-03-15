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Теперь это будет запрещено. Российских пенсионеров, которые живут в квартире одни, ждет сюрприз с 16 марта 2024

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Теперь это будет запрещено. Российских пенсионеров, которые живут в квартире одни, ждет сюрприз с 16 марта 2024
В России
Фото: @topntp26 / freepik.com

В скором времени стартует новая программа поддержки для одиноких пожилых людей по всей России! Эту долгожданную новость передает нам пенсионный эксперт Анастасия Киреева, ссылаясь на данные PRIMPRESS. Цель этой программы - оказать помощь одиноким пожилым гражданам, проживающим в своих квартирах или домах. Именно они часто оказываются в изоляции от своих близких, родственников и друзей, и они нуждаются в дополнительной поддержке. Особенно актуально это в конце зимы и в начале весны, когда увеличивается риск пожаров. 

Бесплатно одиноким пожилым гражданам предоставят пожарные извещатели

Чтобы обеспечить безопасность жилья, рекомендуется установить пожарные извещатели - это подчеркивает эксперт. Бесплатно одиноким пожилым гражданам предоставят такие устройства. Подобные программы запускаются в разных регионах России и распространяются на женщин старше 55 лет и мужчин после 60 лет. В рамках программы каждый участник сможет бесплатно установить до двух извещателей: например, один в кухне, а другой - в жилой комнате для максимальной защиты. Важно соблюдать правила: курение в помещении или использование открытого огня будет запрещено, так как датчики моментально реагируют на дым.

Устройства будут распространяться через местные отделения социальной защиты. Запросить помощь можно будет с 16 марта, но важно уточнить, доступна ли эта льгота в вашем регионе, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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