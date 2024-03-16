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Выборы президента РФ в 2024: в Петербурге женщина кинула в избирательный участок коктейль Молотова

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Выборы президента РФ в 2024: в Петербурге женщина кинула в избирательный участок коктейль Молотова
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Нападение на избирательный участок в Петербурге 15 марта 2024 года, который находится на территории 358 общеобразовательного учреждения, вызывает у многих беспокойство.

Правоохранители возбудили уголовное дело

По информации Mash, неизвестный бросил коктейль Молотова в сторону этого участка. После происшествия была задержана женщина, причастная к инциденту. Она уверяет, что ее вынудили совершить это действие, угрожая. Подозреваемая, успев бросить коктейль Молотова, быстро засняла действия на камеру телефона и сообщила, что это было необходимо для передачи «отчета» неким организаторам.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье, связанной с воспрепятствованием осуществлению избирательных прав граждан РФ. При подтверждении факта нанесения ущерба урнам для бюллетеней и будкам для голосования, будет возбуждено уголовное произовдство по статье, связанной с государственной изменой.

Этот инцидент, кстати, не первый. Ранее в Москве пенсионерка подожгла будку для голосования в Марьино, утверждая, что ее обманули мошенники за несколько дней до предстоящих выборов.

Информационное агентство «Informing»

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