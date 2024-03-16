«С сегодняшнего дня будет бесплатно для каждого пенсионера». Нововведение для всех людей пенсионного возраста

Пожилым гражданам представлена новая привлекательная возможность, которая начнет действовать с 16 марта. Это предложение станет доступным для всех пенсионеров на уровне их региона и откроет перед ними множество перспектив, включая возможность освоения новых профессиональных навыков. Об этом сообщила Анастасия Киреева, специалист по пенсионным вопросам.

В распоряжении пенсионеров будет новое направление – курсы красоты и стиля

По словам эксперта, региональные клубы предоставят пожилым людям возможность участвовать в различных программах абсолютно бесплатно. Теперь в их распоряжении будет новое направление – курсы красоты и стиля. На этих курсах пенсионеры получат знания по различным аспектам этой области, начиная от правильного макияжа и подбора одежды до создания собственных моделей.

Это направление уже запущено в столичном регионе, где специалисты подтверждают, что многие пожилые люди смогут освоить новые профессии благодаря этим курсам. Например, те, кто интересуется стилистикой, получат необходимые знания, чтобы начать свою карьеру в этой области. Для тех, кто не интересуется модой, также доступны другие виды занятий, такие как рисование, танцы, актерское мастерство и изучение иностранных языков.

Все занятия предоставляются бесплатно для пенсионеров, однако необходимо предварительно записаться и стать участником программы. Принять участие могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет, которые могут подать заявление уже сегодня, пишет ngnovoros.ru.