В апреле росссийских пенсионеров ждут сразу две выплаты. Она из них с крупным сюрпризом

В апреле этого года российские пенсионеры ощутят особенность в выплатах своих пенсий вследствие изменений в графике.

Из-за майских праздников многие пенсионеры получат свои пенсии за май досрочно

Обычно пенсионные выплаты приходят регулярно в течение месяца, в соответствии с индивидуальной датой каждого получателя. Однако из-за майских праздников многие пенсионеры получат свои пенсии за май досрочно, уже в апреле. Следовательно, в первой половине апреля пенсионеры получат свои пенсии за апрель, а в конце месяца им будут начислены также выплаты за май. Кроме того, в апреле пенсионеры получат дополнительную выплату к Дню Победы.

На федеральном уровне она составит 10 тысяч рублей, но некоторые регионы могут добавить дополнительные суммы из местного бюджета. Эти дополнительные выплаты станут приятным сюрпризом для многих пенсионеров в середине весны, пишет ngnovoros.ru.