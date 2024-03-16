Роструд: за «вредность» россиянам положена денежная компенсация

Согласно положению ТК РФ, если условия труда человека отнесены к вредным 2, 3 и 4-го степени или опасным, то работникам должен предоставляться ежегодный оплачиваемый отпуск, пишет PRIMPRESS.

Может быть заменена денежной компенсацией

Некоторых граждан интересует вопрос, можно ли заменить оплачиваемый отпуск денежной компенсацией, на что эксперты Роструда отвечают, что минимальный оплачиваемый отпуск составляет 7 календарных дней. Если же работник дает письменное разрешение, оформленное путем дополнительного соглашения к трудовому договору, то часть оплачиваемого отпуска, который превышает минимальное количество дней, может быть заменена денежной компенсацией. Данную информацию Роструд сообщил на сайте «Онлайнинспекция.РФ».

Размер выплачиваемой компенсации, порядок оформления замены и прочее должно быть определено коллективным договором и отраслевым/межотраслевым соглашением.