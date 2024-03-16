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Новое пособие от СФР уже зачисляется гражданам. Начисления производятся переводом на зарегистрированную банковскую карту

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Новое пособие от СФР уже зачисляется гражданам. Начисления производятся переводом на зарегистрированную банковскую карту
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Приближается новый этап выплат, которые будут отправляться на карты в ближайшие дни. Деньги будут поступать от Социального фонда и могут поступать на карты в любое время дня. Сумма выплаты ожидается примерно 12-14 тысяч рублей. Это государственное пособие, которое недавно появилось, как сообщают эксперты. 

Семьи из любого региона России могут его получить. Распределение денег осуществляется Социальным фондом, хотя ранее занимался этим Пенсионный фонд. Отмечается, что данное пособие заменило пять различных видов поддержки. 

Основная целевая аудитория — дети до 17 лет. Также выплаты могут быть предоставлены беременным женщинам, если они записались в женскую консультацию на ранних сроках беременности.

Основным критерием для получения пособия является низкий доход семьи

Основным критерием для получения пособия является низкий доход семьи, который должен быть ниже минимального уровня, и имущество родителей, соответствующее установленным нормам. Например, семьи с двумя автомобилями в собственности не имеют права на это пособие.

Выплаты предоставляются только по заявлению. Те, кто подал заявление в середине февраля, могут рассчитывать на поступление денег на счет уже 14 и 15 марта.

Суммы, поступающие на карты, могут различаться. Обычно выплата составляет полный детский минимум в регионе. Не забудьте проверить вашу карту, чтобы не упустить этот момент, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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