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«Апрель учинит расправу». Синоптики составили новый прогноз на середину весны, и он заставляет вздрогнуть

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«Апрель учинит расправу». Синоптики составили новый прогноз на середину весны, и он заставляет вздрогнуть
В России
Фото: @prostooleh / freepik.com

Прогноз погоды на апрель, составленный метеорологами, предвещает нестандартные атмосферные условия. Специалисты отмечают, что этот месяц может принести некоторые неожиданные климатические сюрпризы. Судя по прогнозам, середина весны в России также будет выдающейся, как и предшествующие месяцы. 

В апреле атмосферные условия во многих регионах станут необычными

В настоящее время ожидание теплой весны и изменения погоды крайне неопределенно. Эксперты прогнозируют, что в апреле атмосферные условия во многих регионах станут еще более необычными. Например, на Южном Дальнем Востоке ожидаются обильные осадки. В Приморье, которое практически не испытывало заметных осадков зимой, синоптики предвещают ежедневные дожди и слякотные снегопады. В центральной России эксперты прогнозируют резкие изменения атмосферного давления, что может повлечь за собой трудности даже для здоровых людей. Особенно остро это коснется Москвы, Рязани, Тамбова, Брянска и других городов данного региона. В северо-западных регионах страны ожидаются продолжительные ливневые дожди с грозой и молниями. В Санкт-Петербурге температура может измениться на 5-7 градусов за несколько часов. На юге России, апрель может начаться сезоном ураганов на несколько месяцев раньше обычного. 

Следовательно, гражданам рекомендуется быть готовыми к разнообразным погодным условиям и принять соответствующие меры предосторожности, progorodsamara.ru.

Информационное агентство «Informing»

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