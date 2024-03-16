«Тень Чикатило»: кем на самом деле был ангарский маньяк Попков

Первый тизер сериала «Тень Чикатило» описывает ангарского маньяка Михаила Попкова, который стал объектом внимания общественности. Режиссер Сарик Андреасян утверждает, что фильм не будет полностью документальным, а скорее фикциональным творением.

Последний приговор, вынесенный маньяку в ноябре 2023 года, признал его виновным по статье «убийство двух и более лиц». Это был четвертый приговор, и Попкова приговорили к 10 годам лишения свободы.

Был дважды осужден пожизненно

Прокуратура Иркутской области сообщила, что он был признан виновным в еще трех убийствах женщин. История уходит в далекий 1997 год, когда убийца задушил в Иркутске молодую девушку. Позже его жертвой стала другая женщина. В 2003 году преступник убил еще одну даму на кладбище, используя нож. По совокупности приговоров, маньяку было назначено пожизненное лишение свободы. Он уже был дважды осужден пожизненно, с учетом последнего приговора, его общий срок составляет пожизненное заключение в колонии особого режима.

Всего у Попкова на счету 83 жертвы.

Примечательно, что он был младшим лейтенантом в МВД и совершал преступления даже будучи на службе. Серию из 29 убийств с 1994 по 2000 год он совершил в Ангарске.

Попков выбирал своих жертв в лесах, прилегающих к проселочным дорогам окрестностей Ангарска. Оставлял тела жертв в этих местах, причем большинство из них были найдены мертвыми. Несколько женщин, смертельно раненных, скончались в больницах.

Признался в десятках убийств

Маньяка поймали благодаря молекулярно-генетической экспертизе следов изнасилования в июне 2012 года, когда пытался уклониться от закона. Он признался в десятках убийств и пояснил, что прекратил свои преступления из-за импотенции, вызванной венерическим заболеванием. Примечательно, что после приговора Попков признался еще в 61 убийстве. До вступления приговора в законную силу серийный убийца будет находиться в иркутском СИЗО-1, пишет news.ru.