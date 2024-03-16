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«Тень Чикатило»: кем на самом деле был ангарский маньяк Попков

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«Тень Чикатило»: кем на самом деле был ангарский маньяк Попков
В России
Фото: freepik.com

Первый тизер сериала «Тень Чикатило» описывает ангарского маньяка Михаила Попкова, который стал объектом внимания общественности. Режиссер Сарик Андреасян утверждает, что фильм не будет полностью документальным, а скорее фикциональным творением.

Последний приговор, вынесенный маньяку в ноябре 2023 года, признал его виновным по статье «убийство двух и более лиц». Это был четвертый приговор, и Попкова приговорили к 10 годам лишения свободы.

Был дважды осужден пожизненно

Прокуратура Иркутской области сообщила, что он был признан виновным в еще трех убийствах женщин. История уходит в далекий 1997 год, когда убийца задушил в Иркутске молодую девушку. Позже его жертвой стала другая женщина. В 2003 году преступник убил еще одну даму на кладбище, используя нож. По совокупности приговоров, маньяку было назначено пожизненное лишение свободы. Он уже был дважды осужден пожизненно, с учетом последнего приговора, его общий срок составляет пожизненное заключение в колонии особого режима.

Всего у Попкова на счету 83 жертвы.

Примечательно, что он был младшим лейтенантом в МВД и совершал преступления даже будучи на службе. Серию из 29 убийств с 1994 по 2000 год он совершил в Ангарске.

Попков выбирал своих жертв в лесах, прилегающих к проселочным дорогам окрестностей Ангарска. Оставлял тела жертв в этих местах, причем большинство из них были найдены мертвыми. Несколько женщин, смертельно раненных, скончались в больницах.

Признался в десятках убийств

Маньяка поймали благодаря молекулярно-генетической экспертизе следов изнасилования в июне 2012 года, когда пытался уклониться от закона. Он признался в десятках убийств и пояснил, что прекратил свои преступления из-за импотенции, вызванной венерическим заболеванием. Примечательно, что после приговора Попков признался еще в 61 убийстве. До вступления приговора в законную силу серийный убийца будет находиться в иркутском СИЗО-1, пишет news.ru.

Информационное агентство «Informing»

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