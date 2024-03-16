Условия для досрочного назначения пенсии п.6 ч.1 ст.32 – или кто в России досрочно уходит на пенсию

Досрочная пенсия представляет собой возможность для работника уйти на пенсию до установленного стандартного возраста. Право на досрочную пенсию зависит от различных факторов, включая возраст, страховой и специальный стаж, а также пенсионные коэффициенты, пишет vesiskitim.ru.

Основания для досрочного назначения пенсии включают: