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Условия для досрочного назначения пенсии п.6 ч.1 ст.32 – или кто в России досрочно уходит на пенсию

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Условия для досрочного назначения пенсии п.6 ч.1 ст.32 – или кто в России досрочно уходит на пенсию
В России
Источник фото: @rawpixel.com

Досрочная пенсия представляет собой возможность для работника уйти на пенсию до установленного стандартного возраста. Право на досрочную пенсию зависит от различных факторов, включая возраст, страховой и специальный стаж, а также пенсионные коэффициенты, пишет vesiskitim.ru.

Основания для досрочного назначения пенсии включают:

  1. Длительный трудовой стаж. Для мужчин требуется 42 года стажа, а для женщин - 37 лет.
  2. Работа в особых условиях труда. В зависимости от списка условий и времени работы в них, возможно снижение пенсионного возраста.
  3. Работа на Крайнем Севере и приравненных к нему местностях. Мужчины должны отработать 25 лет, а женщины - 20 лет, с понижением пенсионного возраста за каждые определенные периоды работы.
  4. Медицинские работники. Также 25 лет стажа с понижением пенсионного возраста за каждые 3 года работы.
  5. Педагогические работники. Требуется отработать 25 лет, с понижением пенсионного возраста за каждые 3 года работы.
  6. Творческие работники. Мужчины должны отработать 25 лет, а женщины - 20 лет, с понижением пенсионного возраста за каждые определенные периоды работы.
  7. Опекуны инвалидов с детства. Для мужчин требуется отработать 55 лет, а для женщин - 50 лет.
  8. Многодетные матери. В зависимости от количества детей, возможен досрочный выход на пенсию.
  9. Лица, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф. В зависимости от категории пострадавших, возможно отработать от 15 до 25 лет.
  10. Безработные предпенсионеры. Мужчины должны достигнуть 59,5 лет, а женщины - 54,5 лет.
  11. Инвалиды. В зависимости от группы, возможно отработать от 15 до 20 лет.
  12. Военнослужащие. Время службы в армии также учитывается при определении возможности досрочной пенсии.
  13. Спортсмены. Могут иметь возможность выйти на пенсию досрочно, основываясь на их спортивных достижениях и виде спорта.
  14. Госслужащие. Отработав определенное количество лет, государственные служащие могут также выйти на пенсию досрочно.

Информационное агентство «Informing»

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