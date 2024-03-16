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Увольнение мобилизованных в 2024 году – подробности о предельном возрасте по закону

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Увольнение мобилизованных в 2024 году – подробности о предельном возрасте по закону
В России
Фото: @nikitabuida / freepik.com

В соответствии с мобилизационной политикой, увольнение мобилизованных лиц в 2024 году подвержено определенным ограничениям, установленным законодательством. 

В феврале 2024 года Минобороны РФ предложило законопроект, который определял предельный возраст для увольнения. Для высших офицеров - 70 лет, а для других военных званий - 65 лет. Однако, этот законопроект был удален без объяснений. В настоящее время отсутствует информация о его дальнейшей судьбе. 

Предельный возраст для увольнения мобилизованных будет постепенно увеличиваться до 2028 года, что означает, что лица, достигшие 50-летнего возраста в 2024 году, смогут уволиться только в 2025 году, а для тех, кому исполнится 50 лет в 2025 году, увольнение будет возможно только после 2027 года, и так далее.

Демобилизация в период частичной мобилизации (до ее завершения) возможна только по трем основаниям: по возрасту, по состоянию здоровья и в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы. Иные основания для увольнения невозможны.

В случае наличия оснований для увольнения, военнослужащий имеет право подать рапорт на имя командира воинской части. Командир обязан своевременно рассмотреть рапорт и принять соответствующее решение. Если рапорт отклоняется или не принимается, военнослужащий имеет право обратиться с жалобой в военную прокуратуру, сообщает vesiskitim.ru.

Информационное агентство «Informing»

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