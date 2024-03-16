Можно ли на выборах президента РФ 2024 проголосовать против всех кандидатов? Есть ли такая графа в бюллетене

На выборах президента 2024 года нельзя проголосовать против всех кандидатов. Графа «против всех» была отменена законом в 2006 году с целью устранения необходимости повторных выборов и экономии бюджетных средств. Вместо этого избиратели могут пропустить выборы.

Сторонники отмены графы считают, что она неэффективна и может привести к распылению голосов, не оказывая реального воздействия. Однако, противники отмены графы утверждают, что она важна для демократии, позволяя избирателям выражать свое недовольство.

На текущий момент графа «против всех» доступна только на муниципальных выборах, в то время как на выборах президента такая опция отсутствует.

В России стартовали выборы президента страны, охватывающие три дня – 15, 16 и 17 марта. Всего на территории РФ функционируют около 94 тысяч избирательных участков, открытых с 8:00 до 20:00. Кроме того, в 29 регионах организовано электронное голосование для дополнительного участия избирателей. На этих выборах принимают участие четыре кандидата: действующий президент Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии «Новые люди».