Александр Кузнецов, известный под позывным «Ратибор», является одним из выдающихся командиров частной военной компании «Вагнер». Его опыт и авторитет в сфере военного дела признаны как внутри организации, так и за ее пределами.

Прошел путь от командира группы до командира элитной штурмовой разведроты

Родившись в 1977 году в небольшом селе Никольское (Ленинградская область), он обучался в Санкт-Петербургском высшем общевойсковом командном училище. В «Вагнере» Александр Кузнецов находится с 2014 года и прошел впечатляющий путь от командира группы до командира элитной штурмовой разведроты, считавшейся элитным подразделением ЧВК. Его служба включает участие в операциях в различных странах, включая Сирию, Ливию, Судан, Центральноафриканскую Республику и Украину.

Кузнецов заслужил известность своими командными качествами, такими как хладнокровие, рассудительность и тактичность. Он также является кавалером четырех орденов Мужества, полученных за участие в операциях в Сирии и на юго-востоке Украины. Однако его прошлое не лишено темных пятен.

Был осужден

В 2008 году его заключили под стражу по уголовному делу о грабеже и похищении человека, и он был осужден. Позже он был освобожден по условно-досрочному освобождению, и в 2014 году он вступил в «Вагнера». Среди его наиболее известных операций стоит отметить участие в захвате Луганского аэропорта и в «Дебальцевской операции» в составе отряда Александра Беднова, а также активное участие в боях за сирийскую Пальмиру.

Тем не менее, его роль в операциях в Ливии вызвала негативную реакцию со стороны Евросоюза, который признал его ответственность за действия, «угрожающие миру, стабильности и безопасности», пишет Весь Искитим.