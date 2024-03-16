Информинг » В России » Кавалер четырёх орденов Мужества и командир «Вагнера»: кто такой Ратибор и что о нем известно — был осужден за грабеж и похищение человека

Кавалер четырёх орденов Мужества и командир «Вагнера»: кто такой Ратибор и что о нем известно — был осужден за грабеж и похищение человека

Image 16+
Кавалер четырёх орденов Мужества и командир «Вагнера»: кто такой Ратибор и что о нем известно — был осужден за грабеж и похищение человека
В России / Полезно знать
Источник фото: @wagnernew

Александр Кузнецов, известный под позывным «Ратибор», является одним из выдающихся командиров частной военной компании «Вагнер». Его опыт и авторитет в сфере военного дела признаны как внутри организации, так и за ее пределами. 

Прошел путь от командира группы до командира элитной штурмовой разведроты

Родившись в 1977 году в небольшом селе Никольское (Ленинградская область), он обучался в Санкт-Петербургском высшем общевойсковом командном училище. В «Вагнере» Александр Кузнецов находится с 2014 года и прошел впечатляющий путь от командира группы до командира элитной штурмовой разведроты, считавшейся элитным подразделением ЧВК. Его служба включает участие в операциях в различных странах, включая Сирию, Ливию, Судан, Центральноафриканскую Республику и Украину.

Кузнецов заслужил известность своими командными качествами, такими как хладнокровие, рассудительность и тактичность. Он также является кавалером четырех орденов Мужества, полученных за участие в операциях в Сирии и на юго-востоке Украины. Однако его прошлое не лишено темных пятен. 

Был осужден

В 2008 году его заключили под стражу по уголовному делу о грабеже и похищении человека, и он был осужден. Позже он был освобожден по условно-досрочному освобождению, и в 2014 году он вступил в «Вагнера». Среди его наиболее известных операций стоит отметить участие в захвате Луганского аэропорта и в «Дебальцевской операции» в составе отряда Александра Беднова, а также активное участие в боях за сирийскую Пальмиру.

Тем не менее, его роль в операциях в Ливии вызвала негативную реакцию со стороны Евросоюза, который признал его ответственность за действия, «угрожающие миру, стабильности и безопасности», пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

Что нужно обязательно сделать в последний день Масленицы — 17 марта

Что нужно обязательно сделать в последний день Масленицы — 17 марта

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Можно ли на выборах президента РФ 2024 проголосовать против всех кандидатов? Есть ли такая графа в бюллетене

Сегодня, 10:53

«Тень Чикатило»: кем на самом деле был ангарский маньяк Попков

Сегодня, 09:33

В апреле росссийских пенсионеров ждут сразу две выплаты. Она из них с крупным сюрпризом

Сегодня, 08:38

Новое пособие от СФР уже зачисляется гражданам. Начисления производятся переводом на зарегистрированную банковскую карту

Сегодня, 08:33

«С сегодняшнего дня будет бесплатно для каждого пенсионера». Нововведение для всех людей пенсионного возраста

Сегодня, 05:38

Роструд: за «вредность» россиянам положена денежная компенсация

Сегодня, 03:23

«Апрель учинит расправу». Синоптики составили новый прогноз на середину весны, и он заставляет вздрогнуть

Сегодня, 01:48

Выборы президента РФ в 2024: в Петербурге женщина кинула в избирательный участок коктейль Молотова

Сегодня, 00:03

Нашли чужую банковскую карту – будут у вас проблемы. Эксперт предупредил россиян

Вчера, 23:58

Теперь это будет запрещено. Российских пенсионеров, которые живут в квартире одни, ждет сюрприз с 16 марта 2024

Вчера, 22:43

Каждому пенсионеру по 10 000 рублей. Подписан указ о разовой выплате в марте 2024

Вчера, 21:18

Что известно о жителе Абакана, который устроил резню в городе

Вчера, 20:33

Будет другая сумма. Всех россиян, кто получает пенсию на банковскую карточку, ждет сюрприз с 15 марта 2024

Вчера, 20:03

«Часть мозга умерла»: Мария Ишмулова после третьих родов впала в кому и потеряла память — подробности трагедии

Вчера, 20:03

В марте на карты пенсионерам зачислят еще по 8 100 рублей отдельно от пенсии: кто есть точно в списках

Вчера, 19:13

Придет сообщение от имени Набиуллиной: россиян готовят к потере рублевых накоплений

Вчера, 18:38

Хранить три года. Гражданам России рассказали, почему нужно хранить, а не выбрасывать кассовые чеки

Вчера, 17:53

Как узнать, где голосовать на выборах президента России в 2024 году: куда зайти и где найти свой участок

Вчера, 14:58

Положено каждому пенсионеру со званием Ветеран труда: как можно получить единовременную выплату в 2024 году

Вчера, 13:48

Что можно и что нельзя делать в День весеннего равноденствия 20 марта 2024 года – три обряда, чтобы приманить деньги

Вчера, 13:18

Новости партнеров
2023
ru-RU