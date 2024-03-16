Горят урны, избиратели массово несут зеленку — выборы в России 2024 — Слуцкий пришел голосовать с мамой, Мишустин сделал это из кабинета

Вмешательство или попытки манипулировать результатами выборов являются серьезными преступлениями и подрывают основы демократических принципов. Эти случаи подчеркивают важность наблюдения за избирательным процессом, а также необходимость борьбы с мошенничеством и нарушениями избирательных прав. Сотрудничество общественных организаций, правоохранительных органов и граждан в выявлении и предотвращении инцидентов является ключевым в поддержании честных и свободных выборов.

Важно, чтобы все участники избирательного процесса соблюдали законы

Важно, чтобы все участники избирательного процесса соблюдали законы и принципы демократии, а также чтобы граждане имели возможность свободно и справедливо выражать свою волю без вмешательства или угроз, пишет Весь Искитим.