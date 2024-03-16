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Размер небольшой, но хоть так: эту сумму зачислят всем без исключения пенсионерам с 16 марта

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Размер небольшой, но хоть так: эту сумму зачислят всем без исключения пенсионерам с 16 марта
В России
Фото: @stefamerpik / freepik.com

Российские пенсионеры могут ожидать приятных сюрпризов, начиная с 3 марта, когда многие из них начнут получать дополнительные финансовые выплаты. Эти дополнительные средства могут различаться в зависимости от выбранного банка, однако все пенсионеры, получающие пенсию на банковскую карту, имеют шанс получить этот приятный бонус. Различные банки выступают инициаторами подобных социальных программ, стремясь привлечь новых пенсионных клиентов.

Социальные программы банков

Некоторые кредитные организации предлагают так называемые «приветственные выплаты» для пенсионеров, переводящих свою пенсию на карту, выпущенную в конкретном банке. В этом году несколько банков запустили подобные программы, расширяя выбор для пенсионеров. Один из крупнейших российских банков, входящий в топ-20, обещает выдать своим новым пенсионным клиентам по 3000 рублей. Эти средства будут перечисляться шестью равными платежами по 500 рублей каждый. Хотя это не самая крупная сумма, эта прибавка к пенсии может стать приятным дополнением к ежемесячным выплатам и будет поступать в течение полугода. Пенсионеры, уже оформившие банковскую карту в январе, начали получать дополнительные выплаты с 22 февраля.

Кроме «приветственных бонусов», банки также могут предлагать пенсионерам другие преимущества, такие как повышенные проценты на остаток по пенсионной карте, бесплатное обслуживание карты и скидки на различные товары и услуги.

Эти инициативы банков направлены на улучшение условий для российских пенсионеров и стимулирование использования банковских услуг. Они отражают важность учета потребностей пожилых людей и стремление банков к созданию более дружественной и доступной финансовой среды для всех граждан, включая пенсионеров, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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