Пенсии пересчитают и выплатят: российским пенсионерам объявили о долгожданном сюрпризе

Пенсионеры были приятно удивлены возможностью перерасчета и увеличения размера пенсий, о которых им сообщили в пенсионном органе. Это стало неожиданным сюрпризом для многих граждан, обратившихся с запросом.

Для выяснения ситуации рекомендуется подать запрос на перерасчет пенсии

По словам юриста Ирины Сиваковой, такие решения принимаются после судебного вмешательства. Ошибка при назначении пенсии может произойти из-за различных причин, и многие пенсионеры не всегда понимают, почему получают низкую выплату. Для выяснения ситуации рекомендуется подать запрос на перерасчет пенсии, что позволит выявить допущенные ошибки.

Обычно оказывается, что ошибки возникли из-за действий работодателей. Судебная практика последних лет показывает, что такие случаи активно подтверждаются. Например, недостающий стаж должен быть учтен при назначении пенсии, что приведет к увеличению выплаты.

Верховный суд отметил, что граждане не обязаны доказывать свой стаж и соответствующие данные должны быть учтены при назначении пенсии. Такие судебные решения призваны обеспечить справедливость и защитить права пенсионеров, информирует ngnovoros.ru.