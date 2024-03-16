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Пенсии пересчитают и выплатят: российским пенсионерам объявили о долгожданном сюрпризе

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Пенсии пересчитают и выплатят: российским пенсионерам объявили о долгожданном сюрпризе
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Пенсионеры были приятно удивлены возможностью перерасчета и увеличения размера пенсий, о которых им сообщили в пенсионном органе. Это стало неожиданным сюрпризом для многих граждан, обратившихся с запросом. 

Для выяснения ситуации рекомендуется подать запрос на перерасчет пенсии

По словам юриста Ирины Сиваковой, такие решения принимаются после судебного вмешательства. Ошибка при назначении пенсии может произойти из-за различных причин, и многие пенсионеры не всегда понимают, почему получают низкую выплату. Для выяснения ситуации рекомендуется подать запрос на перерасчет пенсии, что позволит выявить допущенные ошибки. 

Обычно оказывается, что ошибки возникли из-за действий работодателей. Судебная практика последних лет показывает, что такие случаи активно подтверждаются. Например, недостающий стаж должен быть учтен при назначении пенсии, что приведет к увеличению выплаты.

Верховный суд отметил, что граждане не обязаны доказывать свой стаж и соответствующие данные должны быть учтены при назначении пенсии. Такие судебные решения призваны обеспечить справедливость и защитить права пенсионеров, информирует ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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