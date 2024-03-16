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Пенсии будут пересчитаны и выплачены в увеличенном размере. Пенсионерам было сообщено о невероятном сюрпризе

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Пенсии будут пересчитаны и выплачены в увеличенном размере. Пенсионерам было сообщено о невероятном сюрпризе
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Пенсионерам было сообщено о возможности пересмотра и перерасчета размера их пенсий для получения новых сумм выплат. Для многих это стало неожиданным сюрпризом, когда они обратились в пенсионный орган с соответствующим запросом. Решение по этому вопросу будет принято после судебного решения, как подчеркнула юрист Ирина Сивакова. Она отметила, что речь идет о случаях, когда при начислении пенсии были допущены ошибки. 

Чтобы выяснить ситуацию, следует подать запрос на пересчет пенсии

Многие пенсионеры жалуются на размер своих выплат, но часто не понимают, почему они такие низкие. Чтобы выяснить ситуацию, Сивакова советует подать запрос на пересчет пенсии, что поможет выявить допущенные ошибки. Часто выясняется, что проблемы возникли из-за ошибок работодателей. С необходимыми усилиями можно добиться перерасчета, и новая сумма выплат будет учтена, а недополученные суммы будут компенсированы. 

Судебная практика показывает много подобных случаев. Например, у одного гражданина не был учтен стаж работы с 1998 по 2000 годы из-за отсутствия печати. В суде подчеркнули, что ответственность за такие ошибки лежит на работодателе и граждане не должны страдать из-за них. Этот пропущенный стаж будет учтен, что приведет к увеличению выплат. Точно так же был учтен стаж женщины с 1991 по 1994 год, несмотря на отсутствие подтверждающих документов от работодателя, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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